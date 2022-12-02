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Массовые проверки водителей вновь проходят в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге автоинспекторы вновь проводят массовые проверки водителей. Рейды проходят с 9 по 11 декабря.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что во время проверок будут выявлять пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных водительских прав, либо никогда не получавших их.
Очевидцев пьяного вождения просят сообщить информацию в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что во время проверок будут выявлять пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных водительских прав, либо никогда не получавших их.
Очевидцев пьяного вождения просят сообщить информацию в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
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