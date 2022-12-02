Массовые проверки водителей вновь проходят в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы вновь проводят массовые проверки водителей. Рейды проходят с 9 по 11 декабря.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что во время проверок будут выявлять пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных водительских прав, либо никогда не получавших их.Очевидцев пьяного вождения просят сообщить информацию в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.