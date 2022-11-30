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Суд признал «Т Плюс» виновной в загрязнении водохранилища в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Суд признал энергетическую компанию ПАО «Т Плюс» виновной в загрязнении Нижнетуринского водохранилища. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Как пишет Радионова, в 2016-2017 годах были зафиксированы нарушения на предприятии, которые привели к загрязнению опасными веществами Нижнетуринского водохранилища. Ведомство оценило ущерб в 84 432 069 рублей. Однако энергетическая компания отказалась от добровольной компенсации.
Судебное разбирательство длилось три года. Суд учел часть доводов ведомства и признал компанию виновной, постановив взыскать 34 865 143 рублей.
Как пишет Радионова, в 2016-2017 годах были зафиксированы нарушения на предприятии, которые привели к загрязнению опасными веществами Нижнетуринского водохранилища. Ведомство оценило ущерб в 84 432 069 рублей. Однако энергетическая компания отказалась от добровольной компенсации.
Судебное разбирательство длилось три года. Суд учел часть доводов ведомства и признал компанию виновной, постановив взыскать 34 865 143 рублей.
«Мы приветствуем решение суда, но продолжим добиваться удовлетворения нашего иска в полном объёме», – отмечает глава Росприроднадзора.
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