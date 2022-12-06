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Пострадавшему на стройке рабочему в Екатеринбурге выплатили 500 тысяч рублей
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге рабочему выплатили 500 тысяч рублей компенсации морального вреда за травму на стройплощадке. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
На стройплощадке ЖК «Архитектон» на улице Декабристов в Екатеринбурге 12 августа бетонщик стоял у строительного вагончика и из-за резкого ухудшения состояния здоровья упал на грунт, ударившись головой о землю. Прибывшая скорая помощь доставила работника в больницу. Травмы, полученные бетонщиком, квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью.
В результате расследования несчастного случая были установлены нарушения требований охраны труда со стороны подрядчика работ – ООО «ГУП "Инвестстрой"», а именно – неудовлетворительная организация производства работ.
Прокуратура направила в Октябрьский районный суд Екатеринбурга иск о взыскании с предприятия компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей в пользу пострадавшего работника. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.
На стройплощадке ЖК «Архитектон» на улице Декабристов в Екатеринбурге 12 августа бетонщик стоял у строительного вагончика и из-за резкого ухудшения состояния здоровья упал на грунт, ударившись головой о землю. Прибывшая скорая помощь доставила работника в больницу. Травмы, полученные бетонщиком, квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью.
В результате расследования несчастного случая были установлены нарушения требований охраны труда со стороны подрядчика работ – ООО «ГУП "Инвестстрой"», а именно – неудовлетворительная организация производства работ.
Прокуратура направила в Октябрьский районный суд Екатеринбурга иск о взыскании с предприятия компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей в пользу пострадавшего работника. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.
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