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Пострадавшему на стройке рабочему в Екатеринбурге выплатили 500 тысяч рублей

09.22 Пятница, 9 декабря 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге рабочему выплатили 500 тысяч рублей компенсации морального вреда за травму на стройплощадке. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

На стройплощадке ЖК «Архитектон» на улице Декабристов в Екатеринбурге 12 августа бетонщик стоял у строительного вагончика и из-за резкого ухудшения состояния здоровья упал на грунт, ударившись головой о землю. Прибывшая скорая помощь доставила работника в больницу. Травмы, полученные бетонщиком, квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью.

В результате расследования несчастного случая были установлены нарушения требований охраны труда со стороны подрядчика работ – ООО «ГУП "Инвестстрой"», а именно – неудовлетворительная организация производства работ.

Прокуратура направила в Октябрьский районный суд Екатеринбурга иск о взыскании с предприятия компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей в пользу пострадавшего работника. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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