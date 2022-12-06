Юрист добился для обманутых клиентов екатеринбургского автосалона крупной компенсации

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Больше года добивался победы в судах для своих клиентов юрист Антон Кудряков, доказывая, что сотрудники автосалона «Роял Авто» обманывали покупателей машин и заставляли их тратиться на ненужные услуги.Автосалон, о котором идёт речь, располагался на Сибирском тракте. Если посмотреть отзывы о его работе в Интернете, то можно увидеть, как они чётко делятся на два типа. Одни, сугубо положительные, написаны подозрительно развёрнуто, многословно, со множеством преувеличено восторженных комплиментов. Вторые — резко отрицательные, краткие, написанные рублеными эмоциональными фразами. Ну, то есть, как обычно и пишут в Интернете живые пользователи. По ним, этим критическим комментариям, легко понять, почему возникло судебное разбирательство.«Самый отвратительный салон, обман покупателей конкретный. Позиционируют себя дилерами, хотя продают все марки автомобилей — это запрещено», — пишет человек под ником «YURIA1961». «Приехал в автосалон, подсунули липовые документы. Затем вынудили взять кредит на совершенно другой автомобиль, угрожая судебными проблемами или расправой», — делится «Taraskluchenko». «Бегите! Акции никакой нет. Банков партнеров нет. Работают с подставными банками. Навязывают нереальную кабалу. Угрожают проблемами», — вторит «Disa400».Юрист Антон Кудряков подтверждает: доверчивых покупателей в автосалоне «Роял Авто» «разводили», продавая автомобили на 450 тысяч дороже рыночной цены (!) и навязывали различные допуслуги. Некоторых граждан выводили до такой степени, что их увозили на «Скорой». Чтобы защитить интересы своих клиентов, юрист и подготовил иск к «Роял Авто».Судебная тяжба началась ещё в 2021-м году. А закончилась только теперь, под конец 2022-го. Победой Кудрякова и бывших клиентов автосалона. Суд вынес решение, по которому «Роял Авто» должен выплатить 6 миллионов рублей с начислением неустойки по 17 тысяч рублей за каждый день просрочки.Вот только руководство автосалона не стало дожидаться решение суда — поспешно закрылся. «Но удалось заключить мировое соглашение с представителем автосалона на стадии исполнения судебного акта. По нему мои клиенты получили на руки 600 тысяч рублей, что покрыло переплату 450 тысяч за приобретенный автомобиль», — сообщает Антон Кудряков.