О жизни бывших советских республик можно узнать на фотовыставке в Ельцин Центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Первых зрителей новой фотовыставки готовится принимать Ельцин Центр. Она откроется во вторник, 13-го декабря в Круглом зале на 3-м этаже здания и будет бесплатной для посещений.Основой фотовыставки стали 15 фотоочерков, которые фотограф Евгений Кондаков дела на протяжении 30 постсоветских лет в каждой из бывших республик СССР. Он хотел запечатлеть, как со временем меняется жизнь граждан получивших независимость друг от друга государств и проследить, как общее советское прошлое влияет на современность. Сделанные им снимки были собраны в фотоальбом под названием «Пятнадцать оттенков советского». Так же будет называться и выставка в Ельцин Центре.Фотографии, которые у кого-то из зрителей вызовут ностальгию по «общему» прошлому, а у кого-то — радость за «соседей», можно будет увидеть на 3-м этаже Ельцин Центра до 12 февраля 2023-го года.