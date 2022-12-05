Возрастное ограничение 18+
О жизни бывших советских республик можно узнать на фотовыставке в Ельцин Центре
Общество
Фото: Евгений Кондаков, с официального сайта Ельцин Центра / yeltsin.ru
Первых зрителей новой фотовыставки готовится принимать Ельцин Центр. Она откроется во вторник, 13-го декабря в Круглом зале на 3-м этаже здания и будет бесплатной для посещений.
Основой фотовыставки стали 15 фотоочерков, которые фотограф Евгений Кондаков дела на протяжении 30 постсоветских лет в каждой из бывших республик СССР. Он хотел запечатлеть, как со временем меняется жизнь граждан получивших независимость друг от друга государств и проследить, как общее советское прошлое влияет на современность. Сделанные им снимки были собраны в фотоальбом под названием «Пятнадцать оттенков советского». Так же будет называться и выставка в Ельцин Центре.
Фотографии, которые у кого-то из зрителей вызовут ностальгию по «общему» прошлому, а у кого-то — радость за «соседей», можно будет увидеть на 3-м этаже Ельцин Центра до 12 февраля 2023-го года.
Основой фотовыставки стали 15 фотоочерков, которые фотограф Евгений Кондаков дела на протяжении 30 постсоветских лет в каждой из бывших республик СССР. Он хотел запечатлеть, как со временем меняется жизнь граждан получивших независимость друг от друга государств и проследить, как общее советское прошлое влияет на современность. Сделанные им снимки были собраны в фотоальбом под названием «Пятнадцать оттенков советского». Так же будет называться и выставка в Ельцин Центре.
Фотографии, которые у кого-то из зрителей вызовут ностальгию по «общему» прошлому, а у кого-то — радость за «соседей», можно будет увидеть на 3-м этаже Ельцин Центра до 12 февраля 2023-го года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Ельцин Центре помянут Бурбулиса и российскую Конституцию
07 декабря 2022
07 декабря 2022
В Екатеринбурге появился посвященный борьбе со СПИДом арт-объект
01 декабря 2022
01 декабря 2022