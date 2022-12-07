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Целый мешок с кошками выбросили неизвестные в лес под Екатеринбургом

18.49 Четверг, 8 декабря 2022
Общество
Фото: ВК-группа «Ревда-Инфо» / vk.com/revdainfo
Жительница Ревды нашла в лесу кошек и котят. Их выбросили на верную погибель неизвестные.

На свою находку женщина набрала совершенно случайно. Она ехала из Ревды в Екатеринбург, когда свернула в лес и заметила какое-то копошение. Оказалось, что это кот с кошкой, которые сидели возле коробки, в которой замерзали два маленьких котёнка. «Рядом валялись четыре больших холщовых мешка и шнурки. Как вы понимаете, животных привезли в этих мешках и просто выбросили. Видимо, они стали просто не нужны, их стало слишком много» — приводит слова Галины издание «Ревда-инфо».

Женщина забрала живу находку себе домой, но содержать их она не сможет. Брошенным на произвол животным теперь подыскивают новых хозяев. Договориться о том, как забрать котёнка или кота с кошкой можно по телефону 89678505898.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:25 Директор института физкультуры УрФУ останется в СИЗО до февраля
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16:22 В столкновении трех грузовиков на свердловской трассе погиб человек
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15:21 На 5,8 миллиарда рублей увеличился бюджет Свердловской области
14:57 На стройплощадке в Екатеринбурге погиб монтажник
14:25 На трамвайном маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма ограничат движение
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