Экологический проект екатеринбуржца отмечен наградами международного конкурса

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Проект «ЭкоПоходы», организованный учителем екатеринбургской школы №125 Виктором Норкиным, стал Лауреатом 3-й степени Международного экологического конкурса «ЭкоМир-2022». Церемония награждения прошла на этой неделе в Москве.Международный экологический конкурс «ЭкоМир» проводится Российской академией естественных наук. Премия, которая вручается его победителям, присуждается за выдающиеся достижения в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности. В этом году новых обладателей премии объявляли в среду, 7-го декабря в Центральном Доме учёных.О лауреатстве в конкурсе сообщил сам Виктор Норкин в своих соцсетях. Помимо упомянутой награды, его проект «Экопоходы» получил так же медаль имени Н.Н. Моисеева. Ею РАН награждает за выдающиеся работы в области теории систем управления и методов оптимизации, а также методологии исследования проблем взаимоотношений человека-природы-общества.Чуть ли не больше, чем наградам, Виктор Норкин порадовался возможностью пообщаться с известным телеведущими и популяризатором доброго отношения к животным Николаем Дроздовым. Он присутствовал на вчерашней церемонии.Напомним, в рамках «ЭкоПоходов» Виктор Норкин водит экскурсии по уголкам уральской природы. Но помимо рассказов о том или ином месте, он предлагает участникам походов убрать мусор, оставленный менее сознательными походниками.