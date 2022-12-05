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Экологический проект екатеринбуржца отмечен наградами международного конкурса
Общество
Фото: ВК-группа «ЭкоПоходов» / vk.com/norkineco
Проект «ЭкоПоходы», организованный учителем екатеринбургской школы №125 Виктором Норкиным, стал Лауреатом 3-й степени Международного экологического конкурса «ЭкоМир-2022». Церемония награждения прошла на этой неделе в Москве.
Международный экологический конкурс «ЭкоМир» проводится Российской академией естественных наук. Премия, которая вручается его победителям, присуждается за выдающиеся достижения в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности. В этом году новых обладателей премии объявляли в среду, 7-го декабря в Центральном Доме учёных.
О лауреатстве в конкурсе сообщил сам Виктор Норкин в своих соцсетях. Помимо упомянутой награды, его проект «Экопоходы» получил так же медаль имени Н.Н. Моисеева. Ею РАН награждает за выдающиеся работы в области теории систем управления и методов оптимизации, а также методологии исследования проблем взаимоотношений человека-природы-общества.
Чуть ли не больше, чем наградам, Виктор Норкин порадовался возможностью пообщаться с известным телеведущими и популяризатором доброго отношения к животным Николаем Дроздовым. Он присутствовал на вчерашней церемонии.
Напомним, в рамках «ЭкоПоходов» Виктор Норкин водит экскурсии по уголкам уральской природы. Но помимо рассказов о том или ином месте, он предлагает участникам походов убрать мусор, оставленный менее сознательными походниками.
Международный экологический конкурс «ЭкоМир» проводится Российской академией естественных наук. Премия, которая вручается его победителям, присуждается за выдающиеся достижения в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности. В этом году новых обладателей премии объявляли в среду, 7-го декабря в Центральном Доме учёных.
О лауреатстве в конкурсе сообщил сам Виктор Норкин в своих соцсетях. Помимо упомянутой награды, его проект «Экопоходы» получил так же медаль имени Н.Н. Моисеева. Ею РАН награждает за выдающиеся работы в области теории систем управления и методов оптимизации, а также методологии исследования проблем взаимоотношений человека-природы-общества.
Чуть ли не больше, чем наградам, Виктор Норкин порадовался возможностью пообщаться с известным телеведущими и популяризатором доброго отношения к животным Николаем Дроздовым. Он присутствовал на вчерашней церемонии.
Напомним, в рамках «ЭкоПоходов» Виктор Норкин водит экскурсии по уголкам уральской природы. Но помимо рассказов о том или ином месте, он предлагает участникам походов убрать мусор, оставленный менее сознательными походниками.
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