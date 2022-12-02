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Потепление в Свердловской области ожидается в выходные
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области потепление ожидается в ближайшие выходные. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По словам синоптика, в Свердловскую область переместится атмосферный фронт. В выходные в регионе ожидаются снегопады, а температура воздуха повысится на 4-6°С.
Снегопады также возможны в начале и конце следующей недели. В период с 12 по 15 декабря в области будет на 2-3°С теплее нормы: ночью -8…-14°С, днем -4…-10°С.
При этом на севере региона погода ожидается более морозная: ночью -17…-22°С, днем -12…-17°С.
По словам синоптика, в Свердловскую область переместится атмосферный фронт. В выходные в регионе ожидаются снегопады, а температура воздуха повысится на 4-6°С.
Снегопады также возможны в начале и конце следующей недели. В период с 12 по 15 декабря в области будет на 2-3°С теплее нормы: ночью -8…-14°С, днем -4…-10°С.
При этом на севере региона погода ожидается более морозная: ночью -17…-22°С, днем -12…-17°С.
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