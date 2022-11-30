На трамвайном маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма ограничат движение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

До конца года на трамвайном маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма будет ограничено движение. Это связано с настройкой контактной сети.В «Верхнепышминском трамвае» рассказали, что с 12 по 31 декабря на маршруте №333 будут проводить настройку контактной сети, чтобы в будущем избежать обледенения и обрывов, а также обеспечить бесперебойное движение трамвая на линии.В эти дни с 10.00 до 14.00 трамваи не будут курсировать по данному маршруту. Пассажиры смогут воспользоваться автобусами №111 и №108, которые ходят по привычному расписанию.