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В Свердловской области подтвердили еще 333 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 333 случая коронавируса. С начала пандемии в регионе зафиксировано 556 637 случаев COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали 413 пациентов. Всего вылечились 541 486 свердловчан.
От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 888.
В связи с выздоровлением выписали 413 пациентов. Всего вылечились 541 486 свердловчан.
От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 888.
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