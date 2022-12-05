В Свердловской области подтвердили еще 333 случая коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 333 случая коронавируса. С начала пандемии в регионе зафиксировано 556 637 случаев COVID-19.В связи с выздоровлением выписали 413 пациентов. Всего вылечились 541 486 свердловчан.От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 888.