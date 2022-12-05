Екатеринбуржцев пригласили обсудить развитие велоинфраструктуры города

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в субботу, 10 декабря, состоится второй воркшоп по развитию велоинфраструктуры города. Мероприятие пройдет на площадке креативного кластера «Домна» на улице Вайнера, 16.К участию в обсуждении организаторы приглашают вовлеченных в городскую жизнь велосипедистов и специалистов бюро, которые разрабатывают проекты улиц.Ранее в рамках VI Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия 2.0» прошла первая встреча по обсуждению велокаркаса Екатеринбурга. Наработки использовали при подготовке материалов Генплана города до 2045 года.На второй встрече планируется обсудить уже разработанную карту инфраструктуры индивидуальной мобильности и утвердить проект велокаркаса города. Для участия необходимо регистрация. Мероприятие начнется в 12.00.