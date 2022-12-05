Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржцев пригласили обсудить развитие велоинфраструктуры города
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в субботу, 10 декабря, состоится второй воркшоп по развитию велоинфраструктуры города. Мероприятие пройдет на площадке креативного кластера «Домна» на улице Вайнера, 16.
К участию в обсуждении организаторы приглашают вовлеченных в городскую жизнь велосипедистов и специалистов бюро, которые разрабатывают проекты улиц.
Ранее в рамках VI Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия 2.0» прошла первая встреча по обсуждению велокаркаса Екатеринбурга. Наработки использовали при подготовке материалов Генплана города до 2045 года.
На второй встрече планируется обсудить уже разработанную карту инфраструктуры индивидуальной мобильности и утвердить проект велокаркаса города. Для участия необходимо регистрация. Мероприятие начнется в 12.00.
К участию в обсуждении организаторы приглашают вовлеченных в городскую жизнь велосипедистов и специалистов бюро, которые разрабатывают проекты улиц.
Ранее в рамках VI Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия 2.0» прошла первая встреча по обсуждению велокаркаса Екатеринбурга. Наработки использовали при подготовке материалов Генплана города до 2045 года.
На второй встрече планируется обсудить уже разработанную карту инфраструктуры индивидуальной мобильности и утвердить проект велокаркаса города. Для участия необходимо регистрация. Мероприятие начнется в 12.00.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На очистку Екатеринбурга от снега вышли 388 рабочих
05 декабря 2022
05 декабря 2022
В Екатеринбурге состоится презентация книги о Николае Коляде
07 декабря 2022
07 декабря 2022
В Ельцин Центре помянут Бурбулиса и российскую Конституцию
07 декабря 2022
07 декабря 2022
Автоинспекторы проверят в Екатеринбурге водителей такси
07 декабря 2022
07 декабря 2022