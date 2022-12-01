Екатеринбургская «Клякса» спасает боевого кота и ищет дом котёнку без лапки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Новый тяжёлый пациент появился в екатеринбургском приюте для травмированных животных «Клякса». Боевой кот с Химмаша вступил в неравный бой с собаками. И теперь находится в очень тяжёлом состоянии.Ветеринары обнаружили на теле кота некротизированные раны. Есть риск, что одну лапу ему придётся ампутировать. Но в таком тяжёлом состоянии никакую операцию животному сделать не получится — организм не выдержит хирургического вмешательства и наркоза. Поэтому сейчас в «Кляксе» пытаются поднять температуру кота, повысить уровень лейкоцитов и вообще стабилизировать состояние. На это и на последующую операцию необходимы средства, за которыми спасатели животных вновь обращаются к неравнодушным гражданам (карта «Сбербанка» привязана к номеру телефона 89126025666).А вот у котёнка Даши всё самое худшее позади. В «Кляксу» она попала из Камышлова, где она тоже пережила не лучшие месяцы своей жизни и едва не замёрзла на уличном холоде. Теперь, несмотря на ампутированную заднюю лапку, Даша — живая, игривая кошечка, которая, к тому же, быстро научилась справлять свои нужды в лоток. Теперь ей подыскивают новый дом. С соответствующими предложениями можно обращаться в по телефону, который указан выше.