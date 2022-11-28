В Екатеринбурге состоится презентация книги о Николае Коляде

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 16 декабря в актовом зале библиотеки имени Белинского состоится презентация документальной книги Елены Соловьевой «Метод Коляды».Книга посвящена Николаю Коляде – создателю одного из самых известных частных театров в России. Это первая книга, написанная о нем как о режиссере, и вторая, посвященная его личности.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе библиотеке, люди со всей страны присылали деньги на печать книги, как подарок на юбилей Коляды. Произведение выпущено под эгидой библиотеки Белинского. Пилотный экземпляр издания режиссер получил 4 декабря, в день своего 65-летия.«Метод Коляды» – это документальная книга о мире, созданном Николаем Колядой, и хроника уральского «Коляда-театра». В презентации книги примет участие Николай Коляда. Мероприятие начнется в 18.30, также запланирована автограф-сессия. Вход на мероприятие свободный.