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Умеренно холодная погода ждет свердловчан до конца недели
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге сохранится умеренно холодная погода. В регионе ожидается небольшой, местами умеренный снег.
Сегодня, 8 декабря, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на севере до умеренного. В отдельных районах изморозь. Днем -5…-10°С, на юге до -15°С. Ветер западной четверти со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем -11…-13°С. Ветер западной четверти со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 9 декабря, в области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -11…-16°С, при прояснении до -21°С. Днем -9…-14°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -13…-15°С, днем -11…-13°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 10 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ночью -11…-16°С, на севере -21…-26°С. Днем -8…-13°С, на севере -16…-21°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный снег. Ночью -12…-14°С, днем -8…-10°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 8 декабря, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на севере до умеренного. В отдельных районах изморозь. Днем -5…-10°С, на юге до -15°С. Ветер западной четверти со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем -11…-13°С. Ветер западной четверти со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 9 декабря, в области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -11…-16°С, при прояснении до -21°С. Днем -9…-14°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -13…-15°С, днем -11…-13°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 10 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ночью -11…-16°С, на севере -21…-26°С. Днем -8…-13°С, на севере -16…-21°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный снег. Ночью -12…-14°С, днем -8…-10°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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