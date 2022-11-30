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За сутки в Свердловской области подтвердили 329 случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирусом заболели еще 329 человек. Всего в регионе зарегистрировано 556 304 случая COVID-19.
Госпитализировали 71 пациента. В связи с выздоровлением выписали 378 человек. Общее число вылечившихся – 541 073.
За сутки в области не зафиксировано летальных исходов.
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В Свердловской области коронавирусом заболели еще 318 человек
06 декабря 2022
06 декабря 2022