За сутки в Свердловской области подтвердили 329 случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирусом заболели еще 329 человек. Всего в регионе зарегистрировано 556 304 случая COVID-19.Госпитализировали 71 пациента. В связи с выздоровлением выписали 378 человек. Общее число вылечившихся – 541 073.За сутки в области не зафиксировано летальных исходов.