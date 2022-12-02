В торговых центрах Екатеринбурга пройдет бесплатная диспансеризация

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В ТРЦ «Мега» и «Гринвич» в Екатеринбурге накануне новогодних праздников объявлена двухдневная акция здоровья. Свердловчане смогут пройти диспансеризацию с консультацией стоматолога и дерматолога бесплатно и без предварительной записи.Комплексное обследование будет проводиться в двух торговых центрах 9 декабря с 12.00 до 18.00 и 10 декабря с 10.00 до 16.00. Все желающие старше 18 лет могут узнать функциональное состояние сердца и дыхательной системы, уровень общего холестерина, глюкозы и кислорода в крови, измерить внутриглазное и артериальное давление, пройти осмотр полости рта, а по итогам обследования получить консультацию терапевта.Помимо этого, посетители смогут обследовать кожу дерматоскопом, сдать экспресс-анализ на ВИЧ-инфекцию, поставить прививки против гриппа, коронавируса, дифтерии, столбняка, гепатита В, кори и краснухи.Для прохождения обследования и получения консультаций необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Тестирование на ВИЧ проводится анонимно, без предъявления документов. Результат теста будет готов через 10 минут.