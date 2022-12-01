«Екатеринбургская» часть «Ёлок» бьёт рекорды кинопроката

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Удивительный зрительский спрос заметен на фильм «Ёлки-9», который частично снимался в Екатеринбурге, продюсировался екатеринбуржцем, который, к тому же, сыграл одну из главных ролей. На данный момент новогодняя комедия собрала более 11 миллионов рублей. И это – менее, чем за неделю показа!Всероссийская премьера 9-й части «елочного» киносериала состоялась 1-го декабря. Согласно сложившейся схеме, фильм состоит из нескольких сюжетных линий, между собой связанных. В данной части одна из киноновелл развивается в Екатеринбурге, где «влюблённый ролевик разрывается между семейным счастьем и эпическими приключениями». Сыграл эту роль известный блогер и комик Евгений Кулик, родившийся и выросший в уральской столице. Он же выступил инициатором и креативным продюсером фильма.В нынешних лидерах кинопроката есть как минимум ещё один фильм, связанный с Уралом. Исторический эпос «Сердце Пармы» снят по одноимённому роману Алексея Иванова, популярного российского писателя, который учился в УрГУ и сюжеты многих своих произведений помещает в доперестроечный Свердловск или в постперестроечный Екатеринбург. Ну, а местность из названия, в данном случае, это уральские земли, населённые язычниками. «Сердце Пармы» в кинопрокате уже месяц и за это время собрала более 800 миллионов рублей.Справедливости ради стоит сказать, что оба фильма стали рекордсменами в очень выгодных для отечественных новинок условиях. Отказ иностранных кинокомпаний давать в официальный российский кинопрокат свои потенциальные хиты создал для «Ёлок-9» и «Сердца Пармы» мало конкурентную среду. Неизвестно, какими были бы их сборы при иных условиях. Особенно это касается «Ёлок», у которых — при хороших кассовых показателях — с отзывами зрителей и кинокритиков не всё так радостно.