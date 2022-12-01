Обитатели Екатеринбургского зоопарка стали терапевтами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбургский зоопарк осваивает новую для себя сферу. Здесь уже провели сеанс анималотерапии и собираются внедрить его на постоянной основе.Положительное влияние общения с животными на психическое и физическое состояние человека отмечается уже давно. Анималотерапия (она же — зоотерапия) помогает справляться со стрессом и депрессиями, благотворительно сказывается на больных аутизмом и ДЦП и даже ускоряет реабилитационный период людей, перенёсших инсульт. Чаще всего «терапевтами» становятся лошади, собаки, кошки, дельфины. Понятно, что среди обитателей зоопарка найдутся и более экзотические существа, способные поучаствовать в подобных задачах.Первое занятие с элементами анималотерапии прошло в Екатеринбургском зоопарке в минувшую субботу, 3-го декабря. Следующее запланировано на 10-е декабря. Посетителям зоопарка, которым необходимо терапевтическое влияние четвероногих, дадут не только посмотреть на некоторых обитателей, но и погладить их, покормить с рук, подержать на коленях. Встреча рассчитана на людей с ограниченными возможностями здоровья. Записаться на неё можно по телефону 215-98-04.