Выброшенных покрышек в Екатеринбурге стало чуть меньше благодаря прокуратуре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На улице Миномётчиков в Железнодорожном районе Екатеринбурга исчезла стихийная свалка из старых автопокрышек, которые были выброшены горожанами за ненадобностью. Ликвидация свалки произошла после вмешательства прокуратуры.Прокурорские работники Железнодорожного района свалку заприметили в ходе проверки исполнения требований природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. Скопившиеся на газоне шины уж точно данным требованиям не соответствовали. Поэтому главе администрации района от «прокурорских» пришла бумага, в которой содержалось требование устранить свалку.К сожалению, проблему утилизации старых автошин не решить при помощи прокурорских предписаний. Выбрасывать пришедшие в негодность шины на помойку не разрешается. Бесплатно на переработку их не принимают. В лучшем случае автомобилисты автопокрышках находят новое применение, украшая ими придомовую территорию (хотя, и это не слишком здорово с точки зрения экологии). Чаще всего их либо относят к мусорным контейнерам, либо вот так выбрасывают, куда ни попадя. Все три варианта, кстати, противозаконны.