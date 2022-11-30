В Екатеринбурге проходят соревнования по детскому картингу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня стартовали городские соревнования по детскому картингу «Зимний Драйв». Состязания проходят на берегу Патрушихинского пруда.Как сообщили в пресс-службе мэрии, старты будут идти два дня – 6 и 7 декабря. Организатором мероприятия является Спортивная школа по техническим видам спорта.Соревнования проводятся среди мальчиков и девочек в классах «Пионер» (9-11 лет), «Кадет» (10-13 лет) и «Национальный» (12-15 лет). Участники проходят трассу на время.Перед началом соревнований для участников провели обязательный инструктаж по технике безопасности. После этого ребята прошли трассу пешком вместе с инструктором. Все карты на техническую исправность осмотрел главный судья Артем Троянов. Перед состязаниями детям дают проехать пробный заезд для ознакомления с трассой.