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В Екатеринбурге проходят соревнования по детскому картингу
Общество
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге сегодня стартовали городские соревнования по детскому картингу «Зимний Драйв». Состязания проходят на берегу Патрушихинского пруда.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, старты будут идти два дня – 6 и 7 декабря. Организатором мероприятия является Спортивная школа по техническим видам спорта.
Соревнования проводятся среди мальчиков и девочек в классах «Пионер» (9-11 лет), «Кадет» (10-13 лет) и «Национальный» (12-15 лет). Участники проходят трассу на время.
Перед началом соревнований для участников провели обязательный инструктаж по технике безопасности. После этого ребята прошли трассу пешком вместе с инструктором. Все карты на техническую исправность осмотрел главный судья Артем Троянов. Перед состязаниями детям дают проехать пробный заезд для ознакомления с трассой.
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