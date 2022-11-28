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На благоустройство набережной в Талице выделили 50 миллионов рублей

16.53 Вторник, 6 декабря 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


На благоустройство набережной в Талице свердловский губернатор выделил 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в департаменте информполитики области.

Средства пойдут на завершение первого этапа благоустройства общественного пространства «Парк времен». Открыть его планируют уже в этом году.

«В этом году Талице было выделено 75,3 миллиона рублей по программе „Формирование комфортной городской среды“. 50 миллионов рублей позволят завершить благоустройство первого этапа и приступить к подготовительным работам по реконструкции», – рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.


Проект реконструкции набережной в Талице «Парк времен» охватывает три уровня городского пруда. В основе концепции – исторический путь города.

Предполагается, что пешеходный тротуар будет проходить сквозь различные зоны, объединяя их в единую рекреацию. В зоне настоящего времени будут находиться спортивные и детские площадки, амфитеатр и сцена для городских праздников и представлений классической музыки, точки быстрого питания и торговли. Зона будущего будет выполнена в пиксельной раскладке методом хаотичного размещения узоров в серых тонах.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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