На благоустройство набережной в Талице выделили 50 миллионов рублей

«В этом году Талице было выделено 75,3 миллиона рублей по программе „Формирование комфортной городской среды“. 50 миллионов рублей позволят завершить благоустройство первого этапа и приступить к подготовительным работам по реконструкции», – рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На благоустройство набережной в Талице свердловский губернатор выделил 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в департаменте информполитики области.Средства пойдут на завершение первого этапа благоустройства общественного пространства «Парк времен». Открыть его планируют уже в этом году.Проект реконструкции набережной в Талице «Парк времен» охватывает три уровня городского пруда. В основе концепции – исторический путь города.Предполагается, что пешеходный тротуар будет проходить сквозь различные зоны, объединяя их в единую рекреацию. В зоне настоящего времени будут находиться спортивные и детские площадки, амфитеатр и сцена для городских праздников и представлений классической музыки, точки быстрого питания и торговли. Зона будущего будет выполнена в пиксельной раскладке методом хаотичного размещения узоров в серых тонах.