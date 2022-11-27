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Свердловская область признана лучшим мотоспортивным регионом России
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Свердловская область уже в пятый раз выиграла в ежегодном конкурсе Федерации мотоциклетного спорта России на звание Лучшего мотоспортивного региона страны.
По словам директора Центра технических видов спорта ТВС региона Сергея Щербинина, за все время проведения конкурса область ни разу не опускалась ниже второй позиции. В этом году на счету у свердловских мотогонщиков – спортсменов Центра технических видов спорта – 223 медали.
«Опытные спортсмены не только сами развиваются и совершенствуются в этом виде спорта, но и готовят себе достойную смену. У нас работают четыре отделения детских юношеских школ по мотоциклетному спорту, в которых занимаются почти пятьсот ребят, из которых более трехсот – от 5 до 17 лет. В состав спортивной сборной команды России по мотоциклетному спорту входят 24 свердловских спортсмена», – отмечает министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Напомним, что в этом году в Каменске-Уральском открылась новая 850-метровая грунтовая трасса для суперкросса со множеством трамплинов и виражей.
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