В Свердловской области коронавирусом заболели еще 318 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 318 случаев коронавируса за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 555 975 случаев COVID-19.Госпитализировано 87 пациентов. По выздоровлению выписали 332 человек. Общее число вылечившихся – 540 695.За сутки в области не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.