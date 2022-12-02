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В Свердловской области коронавирусом заболели еще 318 человек
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили 318 случаев коронавируса за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 555 975 случаев COVID-19.
Госпитализировано 87 пациентов. По выздоровлению выписали 332 человек. Общее число вылечившихся – 540 695.
За сутки в области не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.
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