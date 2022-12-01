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В Екатеринбурге из-за отключения света закрыли станцию метро «Чкаловская»
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сегодня закрыли для посадки и высадки пассажиров станцию метро «Чкаловская». Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, на станции метро временно отключили освещение. Сейчас освещение уже восстановлено, а станция «Чкаловская» вновь открыта.
На данный момент выясняется причина сбоя в работе освещения в метрополитене.
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