В Екатеринбурге из-за отключения света закрыли станцию метро «Чкаловская»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня закрыли для посадки и высадки пассажиров станцию метро «Чкаловская». Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца.Как пояснили в пресс-службе мэрии, на станции метро временно отключили освещение. Сейчас освещение уже восстановлено, а станция «Чкаловская» вновь открыта.На данный момент выясняется причина сбоя в работе освещения в метрополитене.