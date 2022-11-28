Участникам фестиваля «Кинопроба» в Екатеринбурге раздали призы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершился 19-й Международный фестиваль киношкол «Кинопроба». Церемония закрытия с раздачей призов по традиции прошла в большом зале Дома Кино.Первыми назвать «своих» победителей доверили студенческому жюри, в которое входят учащиеся творческих учебных заведений. Они отметили, как лучший неигровой фильм ленту «Двор. История творческого кластера» Елизаветы Русаковой, лучшей анимацией назвали «Собаку под мостом» Ру Танга, а в категории игрового кино наградили короткометражку «Таракан» Анны Мельниковой. Главный приз студенческого жюри достался «Краскам меланхолии» Караша Жанышова из Кыргызстана.По результатам электронного голосования приз зрительских симпатий достался фильму «Прелюдия» режиссёра-дебютанта Дарьи Омельченко.«Анимационное» жюри фестиваля главный приз в этой категории отдало мультику «Труднопроизносимое» начинающего режиссёра Нади Щербаковой. «Игровое» жюри — фильму «Прости, но мне очень надо» латвийскому режиссёру Эдийсу Залаксу. А «Неигровое» отметило наградой «Блокадную книгу рецептов» Фёдора Бабенко.Ну, а Гран-при XIX Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» достался фильму «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама» Рауля Гейдарова.Церемонию закрытия «КиноПробы» в своей уникальной манере провел поэт, сценарист и актёр Вадим Жук.