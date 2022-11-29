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Уральский филармонический оркестр привёз из Питера престижную премию
Общество
Фото: Владислав Постников
В конце прошлой неделе в Санкт-Петербурге подвели итоги первой Всероссийской оркестровой премии «440 герц». Среди её обладателей оказался коллектив из Екатеринбурга.
Уральский филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лисса стал лучшим в номинации «Симфонический концерт». Члены жюри отметили прекрасные инструменты оркестра, а художественный руководитель премии «440 герц» Надежда Маркарян отвесила Уральскому оркестру лестные комплименты. «Видна многолетняя работа коллектива единомышленников, воспитанных в одной эстетике», — приводит её слова издание «Музыкальная жизнь».
Всероссийская оркестровая премия «440 герц» прошла в первый раз. В её конкурсе приняли участие 32 коллектива из 18 городов России. На премию возлагают надежды, что в сфере оркестровой музыки она за кротчайший срок станет такой же важной и престижной, как «Золотая маска» — в театральном мире.
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