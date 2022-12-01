Документальный фильм о легенде отечественного рока покажут в Ельцин Центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ещё одну интересную кинопремьеру устраивают в Ельцин Центре уже на этой неделе. В среду, 7-го декабря здесь покажут документальный фильм «На тебе сошелся клином белый свет» о Янке Дягилевой.Янка — одна из самых культовых и таинственных личностей отечественного рока. Подруга Егора Летова, выступавшая со многими прославленными группами (включая «Гражданскую оборону» и «Калинов мост»), полюбилась ценителям рок-музыки своими колючими, неуютными, депрессивными песнями. Долгое время познакомиться с её творчеством можно было только по записанным полуподпольно магнитофонным записям невысокого качество. Загадочная гибель в 24 года поклонников повергла в шок, а саму Янку окончательно возвела до статуса легенды.Новый документальный фильм об авторе-исполнительнице сосредотачивается на последнем дне её жизни. Екатеринбуржцам киноленту «На тебе сошёлся клином белый свет» представит её режиссёр Игорь Поплаухин. Начало показа в 19:30.