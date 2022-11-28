На очистку Екатеринбурга от снега вышли 388 рабочих
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге коммунальщики продолжают ликвидировать последствия снегопада. Сегодня на уборку города вышли 388 рабочих.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, за минувшие выходные на полигоны с улиц города вывезли более 16 803 тонн снега. Для борьбы с гололедом израсходовано 225 тысяч тонн противогололедных материалов и 969 фракционного песка.
Сегодня днем на улицы города вышли 388 рабочих, задействовано 218 спецмашин.
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