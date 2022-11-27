Крестный ход вновь пройдет по центральным улицам Екатеринбурга

14.29 Понедельник, 5 декабря 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Общегородской крестный ход вновь пройдет по центральным улицам Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

В День святой Екатерины, 7 декабря, в Свято-Троицком кафедральном соборе пройдет Божественная литургия, которую возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Богослужение начнется в 09.00.

После литургии ориентировочно в 11.30 начнется общегородской крестный ход от Свято-Троицкого собора до часовни во имя святой Екатерины. В 12.00 начнется молебен у часовни святой Екатерины.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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