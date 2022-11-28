Еще 314 новых случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 314 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 555 657 случаев COVID-19.В связи с выздоровлением выписали 111 пациентов. Всего вылечились 540 363 свердловчанина.От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 887.