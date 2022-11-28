Еще 314 новых случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 314 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 555 657 случаев COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали 111 пациентов. Всего вылечились 540 363 свердловчанина.
От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 887.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области выявили 305 новых случаев коронавируса
01 декабря 2022
01 декабря 2022
В Свердловской области подтвердили еще 298 случаев COVID-19
29 ноября 2022
29 ноября 2022