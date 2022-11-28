Спортсмены КНТ УГМК завоевали награды международного турнира

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– Терехова выступала на турнире под первым номером рейтинга, это накладывало дополнительную ответственность. Злата смогла преодолеть себя, смогла доказать, в первую очередь себе, что она лидер, что она может бороться со всеми. Арсению Лопину немного не хватило опыта игры в финалах, но он большой молодец. Будем дальше стараться, чтобы спортсмены не только выходили в финалы, но и выигрывали решающие матчи, – рассказал тренер Клуба настольного тенниса УГМК Сергей Хонин.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Спортсменка Клуба настольного тенниса УГМК Злата Терехова стала победительницей Международного турнира, посвященного памяти Николая Никитина, состоявшегося в Санкт-Петербурге.Турнир по настольному теннису проходил в двух возрастных категориях: среди спортсменов до 13 и до 16 лет. Злата Терехова одержала победу в старшей возрастной категории. В финале она со счетом 3:1 переиграла Варвару Толмачёву из Сорочинска.В категории юношей до 16 лет у теннисистов КНТ УГМК две медали: серебряную награду выиграл Арсений Лопин, бронза у Ярослава Шубова. Еще одно третье место на счету Павла Шубина, он выступал в категории мальчиков до 13 лет.Всего же участие в турнире приняли 256 спортсменов, из них 13 представляли КНТ УГМК.