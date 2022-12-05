В Свердловской области запустили горячую линию по выбору новогодних и детских подарков
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области запустили горячую линию по вопросам качества, безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Специалисты ответят звонившим на вопросы о качестве и безопасности детских товаров, в том числе одежды, обуви, игрушек, детского питания и книжной продукции, а также дадут рекомендации по выбору карнавальных костюмов и сладких новогодних подарков. Кроме того, специалисты консультационного центра для потребителей и его пунктов помогут оформить претензию в адрес продавца.
Свердловчане могут задать интересующие вопросы по теме горячей линии в будни с 08.30 до 17.00. Для каждого района действует отдельный номер телефона.
Фото: скриншот сайта Роспотребнадзора по Свердловской области
Также задать вопросы можно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).
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