В Свердловской области запустили горячую линию по выбору новогодних и детских подарков



Фото: скриншот сайта Роспотребнадзора по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области запустили горячую линию по вопросам качества, безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.Специалисты ответят звонившим на вопросы о качестве и безопасности детских товаров, в том числе одежды, обуви, игрушек, детского питания и книжной продукции, а также дадут рекомендации по выбору карнавальных костюмов и сладких новогодних подарков. Кроме того, специалисты консультационного центра для потребителей и его пунктов помогут оформить претензию в адрес продавца.Свердловчане могут задать интересующие вопросы по теме горячей линии в будни с 08.30 до 17.00. Для каждого района действует отдельный номер телефона.Также задать вопросы можно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).