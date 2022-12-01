Нового ответственного за административные наказания назначили в полиции Екатеринбурга

12.56 Понедельник, 5 декабря 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Начальником отдела по исполнению административного законодательства (ОИАЗ) УМВД по Екатеринбургу назначили майора Анастасию Баштовую. Об этом сообщается на сайте УМВД.

Как сообщает ЕАН, ранее Анастасия Баштовая работала инспектором по делам несовершеннолетних в отделе полиции №1.

Отметим, что должность главы ОИАЗ УМВД по Екатеринбургу оставалась вакантной более девяти месяцев. Все это время обязанности начальника отдела исполнял майор Отар Амоев.

В ведении данного отдела находится составление административных протоколов, в том числе за нарушения в сфере торговли. Однако в последнее время отдел известен из-за составления протоколов в отношении участников протестов в сквере у Драмтеатра и других не согласованных властями публичных мероприятий. Также инспекторы этого отдела составляют протоколы за публикации в интернете – за посты, где полиция усматривает неуважение к власти или демонстрацию запрещенной символики.

С марта 2022 года в работу ОИАЗ добавилась новая статья КоАП о дискредитации использования ВС РФ. Сотрудники ОИАЗ составляли протоколы на экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, экс-депутата ЗакСО Нафика Фамиева и действующего депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева, а также на учредителя «Вечерних ведомостей».

*Внесён Минюстом РФ в список иноагентов

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Следователя полиции в Екатеринбурге осудили за фальсификацию доказательств по уголовному делу
01 декабря 2022
Перед судом предстанет бравший взятки инспектор Серовского ГИБДД
30 ноября 2022
В полиции опровергли избиение их сотрудниками гостей екатеринбургского бара
04 декабря 2022
Два мальчика пропали в Екатеринбурге
02 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В СПбГУ формируется крупнейший в России независимый профсоюз студентов

Студенты намерены бороться за свои права и хотят вернуть уволенных преподавателей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
14:51 Еще 314 новых случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области
14:29 Крестный ход вновь пройдет по центральным улицам Екатеринбурга
13:51 На трассе Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП
13:28 В Свердловской области запустили горячую линию по выбору новогодних и детских подарков
12:56 Нового ответственного за административные наказания назначили в полиции Екатеринбурга
12:27 Международный инклюзивный литературно-поэтический фестиваль стартовал в Екатеринбурге
11:54 В Екатеринбурге осудят машиниста экскаватора за ДТП, в котором пострадал водитель мопеда
11:20 Последствия снегопада на свердловских дорогах ликвидируют 312 спецмашин
10:52 Газовый баллон взорвался в квартире в Екатеринбурге
10:23 На Сибирском тракте в ДТП пострадала 15-летняя пассажирка такси
09:59 В Екатеринбурге фонд «ЗООзащита» и приют для людей выиграли грант на совместный фотопроект
09:21 На трассе Екатеринбург – Серов иномарка протаранила автоэвакуатор
17:00 В Свердловской области сохранится умеренно холодная погода
16:16 В Свердловской области за сутки выявили 312 случаев коронавируса
15:44 Екатеринбурженка пожаловалась на отсутствие отопления у неё дома
14:59 На улице Татищева в Екатеринбурге из автомобиля выбросили труп
14:20 В Екатеринбурге наркокурьера приговорили к 10,5 годам колонии
13:19 Зависимыми от гаджетов и интернета считают себя 43% екатеринбуржцев
12:26 В полиции опровергли избиение их сотрудниками гостей екатеринбургского бара
11:26 Сотрудники нижнетагильской колонии заподозрили в таблетках подсластителя наркотики
10:32 Пожар в многоквартирном доме в Асбесте вывел на улицу 12 человек
09:37 В Первоуральске выпавший с балкона многоэтажки подросток скончался
17:31 В Свердловской области выявили ещё 309 случаев коронавируса
16:25 Госавтоинспекция разыскивает водителя, сбившего пешехода на Серовском тракте
15:38 Мощный пожар потушили огнеборцы на складе в Асбесте
15:01 Любители бега из УГМК приняли участие в зимнем полумарафоне «Европа – Азия» в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
14:38 Сахалинское информагентство Сах.ком после блокировки объявило о своем закрытии
13:33 В России произошел третий за сутки взрыв газа в жилом доме
13:21 После взрыва в Нижневартовске семь человек объявлены пропавшими без вести
13:02 Саратовский губернатор: информация о ЧП на военных объектах проверяется силовыми структурами
12:10 Кудрин объявил, что принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию
11:42 СМИ: на аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз, произошел взрыв
11:29 После взрыва в Нижневартовске в России проведут внеплановые проверки газонаполнительных станций
10:32 МЧС сообщило о взрыве газа в жилом доме в Ярославле
14:56 В Катаре завершился групповой этап Чемпионата Мира по футболу. Наиболее интересные его итоги
18:39 Новый уголовный кодекс Индонезии предлагает сажать в тюрьму за секс вне брака
17:01 В Коми спилили ель в мемориальной аллее и украсили райцентр к Новому году
15:11 В ГД внесен законопроект, который обяжет госорганы отвечать гражданам в соцсетях
13:58 В Киргизии банки прекратили обслуживание карт «Мир» из-за опасения подпасть под санкции
12:55 Истребитель МиГ-31 разбился в Приморском крае
12:47 Институт Pantone объявил главный цвет 2023 года
12:16 На Сахалине прокуратура проверяет сообщения о забастовке полутора тысяч рабочих
11:34 Во Владивостоке задержана экс-директор департамента земельных отношений, у нее прошли обыски
18:33 Путин: в РФ зависимость от иностранной приборной базы достигает 90%
18:22 МЧС Армении: погибшие в авиакатастрофе пилоты были гражданами РФ
18:04 В Оренбургской области детей с диабетом обеспечат системами мониторинга глюкозы
17:27 Губернатор Гладков сообщил о сработавшем ПВО над Белгородом и районом
17:19 Сенаторы предложили запретить в рекламе алфавит, созданный не на основе кириллицы
16:40 В Красноярском крае подрались учительница и ученик младших классов
16:01 СМИ: в Армении разбился самолет, на месте крушения обнаружены два тела
15:27 В Москве по подозрению в коррупции задержан главный инспектор по маломерным судам
15:01 Спецслужбы Испании обнаружили четвертый пакет со взрывчаткой
Все новости России и мира
14:51 Еще 314 новых случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области
14:29 Крестный ход вновь пройдет по центральным улицам Екатеринбурга
13:51 На трассе Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП
13:28 В Свердловской области запустили горячую линию по выбору новогодних и детских подарков
12:56 Нового ответственного за административные наказания назначили в полиции Екатеринбурга
12:54 Пермский край вошел в топ-5 регионов по реализации «гаражной амнистии»
12:50 «Горьковка» открывает выставки о генеалогии, искусстве и спорте
12:27 Международный инклюзивный литературно-поэтический фестиваль стартовал в Екатеринбурге
11:54 В Екатеринбурге осудят машиниста экскаватора за ДТП, в котором пострадал водитель мопеда
11:20 Последствия снегопада на свердловских дорогах ликвидируют 312 спецмашин
10:52 Газовый баллон взорвался в квартире в Екатеринбурге
10:23 На Сибирском тракте в ДТП пострадала 15-летняя пассажирка такси
10:18 Крупнейшее оборонное предприятие Перми погасило долг после применения принудительных мер
09:59 В Екатеринбурге фонд «ЗООзащита» и приют для людей выиграли грант на совместный фотопроект
09:21 На трассе Екатеринбург – Серов иномарка протаранила автоэвакуатор
08:53 «Уралкалий» подписал соглашение о сотрудничестве с Пермским политехническим университетом
17:00 В Свердловской области сохранится умеренно холодная погода
16:16 В Свердловской области за сутки выявили 312 случаев коронавируса
15:44 Екатеринбурженка пожаловалась на отсутствие отопления у неё дома
14:59 На улице Татищева в Екатеринбурге из автомобиля выбросили труп
14:20 В Екатеринбурге наркокурьера приговорили к 10,5 годам колонии
13:19 Зависимыми от гаджетов и интернета считают себя 43% екатеринбуржцев
12:26 В полиции опровергли избиение их сотрудниками гостей екатеринбургского бара
11:26 Сотрудники нижнетагильской колонии заподозрили в таблетках подсластителя наркотики
10:32 Пожар в многоквартирном доме в Асбесте вывел на улицу 12 человек
09:37 В Первоуральске выпавший с балкона многоэтажки подросток скончался
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK