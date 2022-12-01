Нового ответственного за административные наказания назначили в полиции Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Начальником отдела по исполнению административного законодательства (ОИАЗ) УМВД по Екатеринбургу назначили майора Анастасию Баштовую. Об этом сообщается на сайте УМВД.Как сообщает ЕАН, ранее Анастасия Баштовая работала инспектором по делам несовершеннолетних в отделе полиции №1.Отметим, что должность главы ОИАЗ УМВД по Екатеринбургу оставалась вакантной более девяти месяцев. Все это время обязанности начальника отдела исполнял майор Отар Амоев.В ведении данного отдела находится составление административных протоколов, в том числе за нарушения в сфере торговли. Однако в последнее время отдел известен из-за составления протоколов в отношении участников протестов в сквере у Драмтеатра и других не согласованных властями публичных мероприятий. Также инспекторы этого отдела составляют протоколы за публикации в интернете – за посты, где полиция усматривает неуважение к власти или демонстрацию запрещенной символики.С марта 2022 года в работу ОИАЗ добавилась новая статья КоАП о дискредитации использования ВС РФ. Сотрудники ОИАЗ составляли протоколы на экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, экс-депутата ЗакСО Нафика Фамиева и действующего депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева, а также на учредителя «Вечерних ведомостей».