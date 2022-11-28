Международный инклюзивный литературно-поэтический фестиваль стартовал в Екатеринбурге

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– Инклюзивная составляющая – это главное для нас. Когда люди с разными возможностями здоровья могут на равных проявлять свои таланты, встраиваться в общество и развиваться в нем. Инклюзивная культура, на наш взгляд – маркер развития общества. И каждый раз мы отмечаем, что у нас на Урале атмосфера доброго и внимательного отношения не просто присутствует, а начинает заряжать представителей других городов и стран, – отмечает основатель АНО «Ген гуманизма» Евгения Петухова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге стартовал III сезон Международного инклюзивного фестиваля имени Александра Сергеевича Пушкина. Открылся фестиваль музыкально-литературной встречей «Речевик-place» в «Синара Центре».Программа фестиваля рассчитана до июня следующего года. Принимать участие в мероприятиях наравне со всеми смогут люди с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно фестиваль проходит при поддержке правительства и уполномоченного по правам человека. Мероприятия сопровождаются тифлокомментированием и переводом на жестовый язык.Организатором конкурса выступает автономная некоммерческая организация «Ген гуманизма». До июня для людей с ОВЗ планируют провести десятки мероприятий: несколько музыкально-литературных встреч «Речевик-place», мастер-классы по художественному чтению и ораторскому мастерству и спектакли, адаптированные для зрителей с ОВЗ.Центральным событием фестиваля станет международный инклюзивный конкурс чтецов. В феврале стартует сбор видеовыступлений, и продлится он до мая. Гала-концерт планируют провести 12 июня – в День России.