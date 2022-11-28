Последствия снегопада на свердловских дорогах ликвидируют 312 спецмашин
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На дорогах Свердловской области последствия снегопада сегодня ночью ликвидировали 312 снегоуборочных машин. Работы будут продолжаться днем до полного устранения зимней скользкости.
В управлении автомобильных дорог Свердловской области сообщили, что с 4 по 5 декабря снегопад прошел в западной, центральной, южной и восточной частях региона. Всего выпало около восьми сантиметров снега.
Чтобы ликвидировать последствия снегопада, на линию вышли 258 комбинированных дорожных машин, 33 автомобилей с отвалом, 11 автогрейдеров и 10 единиц другой спецтехники. Работы по расчистке дорог будут продолжаться до полного устранения зимней скользкости.
Автомобилистов просят не создавать помех дорожной технике, а также выбирать скорость движения и дистанцию, соответствующие погодным и дорожным условиям.
Сообщить о неочищенных от снега участках дорог можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы 8 (343) 261-79-83 и на горячую линию областного управления автодорог 8 (343) 262-50-65.
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