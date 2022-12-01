В Екатеринбурге фонд «ЗООзащита» и приют для людей выиграли грант на совместный фотопроект

– Параллельно с нашей жизнью есть и другая жизнь, которую в силу занятости, усталости или банального безразличия мы не замечаем или замечать не хотим. Тысячи бездомных людей и тысячи бездомных животных сегодня живут на улицах наших городов, и каждый из нас может остановиться на минуту и помочь им: купить обед или оказать медицинскую помощь. Цель нашего проекта обратить внимание екатеринбуржцев на проблему бездомности в целом. Добро начинается с нас, и мир начнёт меняться, если мы сами сделаем первые шаги к изменению, – рассказала директор Фонда «ЗООзащита» Анна Вайман.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Фотопроект #НеВсеДома, созданный в Екатеринбурге благотворительным фондом «ЗООзащита» и приютом для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, «Дари доброе» стал победителем первого грантового конкурса Благотворительного фонда Алексея Новожилова.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе «ЗООзащиты», НеВсеДома – это мобильная передвижная выставка, фотомоделями которой стали 10 пар бездомных людей – жителей частного приюта «Дари добро» и животных – подопечных «ЗООзащиты».Гранта от фонда Алексея Новожилова в размере 50 000 рублей направят на на изготовление конструкций для выставки и печать фотографий. Уже летом 2023 года фотовыставку смогут увидеть гости фестивалей «ЗООФРЕНДЛИ» в ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге», организованных «ЗООзащитой».