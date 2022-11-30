В Свердловской области сохранится умеренно холодная погода
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, погода на следующей неделе в Свердловской области сохранится умеренно холодной. В понедельник ожидается небольшой снег, в следующие дни преимущественно без осадков.
В понедельник, 5 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днём местами небольшой снег. Ночью -10…-15°C, днём -8…-13°C. Ветер северной четверти 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -10…-12°C, днём -10…-12°C. Ветер северной четверти 2-7 м/сек.
Во вторник, 6 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -15…-20°C, в низинах до -25°C. Днём -11…-16°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -18…-20°C, днём -12…-14°C. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 7 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -16…-21°C, днём -11…-16°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -17…-19°C, днём -12…-14°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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