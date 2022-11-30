В Свердловской области сохранится умеренно холодная погода

17.00 Воскресенье, 4 декабря 2022
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости


По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, погода на следующей неделе в Свердловской области сохранится умеренно холодной. В понедельник ожидается небольшой снег, в следующие дни преимущественно без осадков.

В понедельник, 5 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днём местами небольшой снег. Ночью -10…-15°C, днём -8…-13°C. Ветер северной четверти 2-7 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -10…-12°C, днём -10…-12°C. Ветер северной четверти 2-7 м/сек.

Во вторник, 6 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -15…-20°C, в низинах до -25°C. Днём -11…-16°C. Ветер неустойчивый слабый.

В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -18…-20°C, днём -12…-14°C. Ветер неустойчивый слабый.

В среду, 7 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -16…-21°C, днём -11…-16°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.

В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -17…-19°C, днём -12…-14°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:16 В Свердловской области за сутки выявили 312 случаев коронавируса
15:44 Екатеринбурженка пожаловалась на отсутствие отопления у неё дома
14:59 На улице Татищева в Екатеринбурге из автомобиля выбросили труп
14:20 В Екатеринбурге наркокурьера приговорили к 10,5 годам колонии
13:19 Зависимыми от гаджетов и интернета считают себя 43% екатеринбуржцев
12:26 В полиции опровергли избиение их сотрудниками гостей екатеринбургского бара
11:26 Сотрудники нижнетагильской колонии заподозрили в таблетках подсластителя наркотики
10:32 Пожар в многоквартирном доме в Асбесте вывел на улицу 12 человек
09:37 В Первоуральске выпавший с балкона многоэтажки подросток скончался
17:31 В Свердловской области выявили ещё 309 случаев коронавируса
16:25 Госавтоинспекция разыскивает водителя, сбившего пешехода на Серовском тракте
15:38 Мощный пожар потушили огнеборцы на складе в Асбесте
15:01 Любители бега из УГМК приняли участие в зимнем полумарафоне «Европа – Азия» в Екатеринбурге
14:28 На четырёх водоёмах Свердловской области выход на лёд остаётся опасным
13:43 Свердловские эксперты нашли в «Краковской» колбасе постороннюю ДНК курицы
12:51 Екатеринбурженка возмутилась сломанными ступеньками в её доме
11:52 Air Arabia начала выполнять полёты из аэропорта Кольцово
10:52 Крупный пожар произошёл в посёлке Белоярского городского округа
09:56 В школе Каменска-Уральского обеспечили медработника по требованию прокуратуры
21:33 На задержанного в Екатеринбурге пикетчика составили протокол по статье о дискредитации
20:35 На штрафы защитнице «людей под запретом» скинулись граждане
20:29 ДТП с участием двух легковушек и пешеходки случилось в Екатеринбурге
19:47 По наводке местных жителей в Кировграде нашли наркопритон
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