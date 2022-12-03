Екатеринбурженка пожаловалась на отсутствие отопления у неё дома

«Дома невыносимо холодно, обогреватели не спасают. Звонили на горячую линию, в аварийную службу, но они соединяют с ЖКХ, от которых нет никаких действий, только обещания. Уже 2 недели звоним везде, так никто и не приходит», – рассказала девушка.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге жительница дома на улице Донская, 20 пожаловалась на холодные батареи в квартире. С её слов, в ЖКХ пообещали, что придёт мастер, но он так и не пришёл. Об этом пишет сообщество «Инцидент Екатеринбург».Екатеринбурженка также пожаловалась на поднявшуюся температуру и боль в горле.