Екатеринбурженка пожаловалась на отсутствие отопления у неё дома
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге жительница дома на улице Донская, 20 пожаловалась на холодные батареи в квартире. С её слов, в ЖКХ пообещали, что придёт мастер, но он так и не пришёл. Об этом пишет сообщество «Инцидент Екатеринбург».
«Дома невыносимо холодно, обогреватели не спасают. Звонили на горячую линию, в аварийную службу, но они соединяют с ЖКХ, от которых нет никаких действий, только обещания. Уже 2 недели звоним везде, так никто и не приходит», – рассказала девушка.
Екатеринбурженка также пожаловалась на поднявшуюся температуру и боль в горле.
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