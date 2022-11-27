В полиции опровергли избиение их сотрудниками гостей екатеринбургского бара

«Если граждане имеют претензии к действиям сотрудников ОВД, они могут обратиться с соответствующим заявлением», – подчеркнули в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в одном из екатеринбургских баров произошла драка между гостями ночного заведения и охранниками. В итоге посетители были задержаны сотрудниками полиции, на которых они потом пожаловались, заявив, что их избили.Об этом пишет портал E1.RU, ссылаясь на друга задержанных мужчин.В УМВД по Екатеринбургу опровергли эту информацию и сообщили, что при доставлении в дежурную часть к мужчинам были примерны «спецсредства в соответствии с законом о полиции», добавив, что силовикам пришлось использовать наручники.