Любители бега из УГМК приняли участие в зимнем полумарафоне «Европа – Азия» в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба УГМК

«Сегодня уникальное событие – при температуре –25°С поставлена четкая и яркая точка в серии марафонов "Европа – Азия". Это день, наполненный яркими событиями для тысяч жителей Екатеринбурга и других городов. Люди, вышедшие на старт в такую погоду, настоящие герои!» – поделилась впечатлениями начальник управления по работе с персоналом УГМК Анна Скоробогатова.

Фото: пресс-служба УГМК

«Для нас, любителей собраться в едином спортивном порыве, это огромное удовольствие, а когда ещё и компания, в которой мы работаем, поддерживает, создает все условия для занятия спортом и участия в соревнованиях, удовольствие вдвойне. По снегу бежать не боюсь – зимние погодные условия для любителя бега скорее вызов, чем препятствие. Вообще, бег просто нужно полюбить, а помочь в этом может серия забегов, в том числе и "Европа – Азия", организованный при поддержке УГМК», – рассказал Попов.

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в уральской столице завершился зимний, завершающий серию забегов 2022 года, полумарафон «Европа – Азия», партнёром которого выступает УГМК. В нём приняли участие более 100 любителей бега из организаций и предприятий компании из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Кировграда, Ревды, Челябинска и других городов региона вышли сегодня на старт, несмотря на мороз.В программе зимнего забега «Европа – Азия» было организовано три дистанции: «профи» – 21,1 км – для опытных участников марафонов, «любитель» – 5 км – для новичков, которые решили попробовать свои силы, и «KIDS» – 1100 м – для детей от семи лет.В пресс-службе компании отметили, что на «профи» заявилось 26 представителей УГМК. Среди них работник бухгалтерии СУМЗа Александр Попов. Он, не задумываясь, объяснил, почему участвует в зимнем полумарафоне на самой длинной дистанции.Дети стартовали в 9.30, взрослые бегуны на обе дистанции – в 10.00.Маршрут зимнего полумарафона был проложен по исторической части Екатеринбурга – от ККТ «Космос» по набережной городского пруда, затем по улице Ельцина до улицы Челюскинцев и обратно.Каждого пробежавшего всю дистанцию ждали заслуженные аплодисменты болельщиков, памятные сувениры и медали финишера.Всего на дистанции полумарафона «Европа – Азия» вышло порядка 1300 участников.