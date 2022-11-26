На четырёх водоёмах Свердловской области выход на лёд остаётся опасным

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На большинстве водоёмах Свердловской области лёд уже набрал прочность, которая позволяет безопасно выходить на его поверхность. Его толщина уже достигает от 10 до 20 сантиметров. Однако четыре водоёма в регионе остаются опасными.В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщают, что на Среднеуральском, Рефтинском, Белоярском и Верхнетагильском водохранилищах сохраняется опасность провалов людей под лёд. Всего на сегодняшний день спасатели контролируют 55 мест, где уральцы чаще всего выходят на заледеневшую поверхность водоёмов.С людьми, находящимися на водоёме и на береговых территориях, специалисты проводят разъяснительные беседы о правилах поведения на акватории, рассказывают, как избежать беды и не провалиться под лёд, а также вручают листовки, в которых указан порядок действий при провале под лёд.