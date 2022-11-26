На четырёх водоёмах Свердловской области выход на лёд остаётся опасным
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
На большинстве водоёмах Свердловской области лёд уже набрал прочность, которая позволяет безопасно выходить на его поверхность. Его толщина уже достигает от 10 до 20 сантиметров. Однако четыре водоёма в регионе остаются опасными.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщают, что на Среднеуральском, Рефтинском, Белоярском и Верхнетагильском водохранилищах сохраняется опасность провалов людей под лёд. Всего на сегодняшний день спасатели контролируют 55 мест, где уральцы чаще всего выходят на заледеневшую поверхность водоёмов.
С людьми, находящимися на водоёме и на береговых территориях, специалисты проводят разъяснительные беседы о правилах поведения на акватории, рассказывают, как избежать беды и не провалиться под лёд, а также вручают листовки, в которых указан порядок действий при провале под лёд.
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