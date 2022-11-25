Свердловские эксперты нашли в «Краковской» колбасе постороннюю ДНК курицы

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В Свердловской области обнаружили фальсифицированные колбасы «Краковские», произведенные предприятием из Пермского края, а также свердловским предпринимателем.В лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора по итогу лабораторных исследований ПЦР было установлено присутствие в двух пробах колбасы «Краковской» видоспецифичной ДНК курицы, которая не была указана в составе данной продукции.Некачественная колбаса произведена разными производителями. Это промышленное предприятие из Пермского края и ИП из Свердловской области.Референтный центр сообщил об обнаруженной в пробах ДНК курицы в свердловское Управление Россельхознадзора, а также в Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. Теперь сотрудники Россельхознадзора примут меры в отношении недобросовестных производителей.На прошлой неделе Свердловский референтный центр Россельхознадзора также сообщал о фальсифицированной «Краковской» колбасе. В том случае в пробе колбасы, изготовленной предприятием из Пермского края, было обнаружено опасное вещество, провоцирующее развитие онкологических заболеваний – бензпирен, в концентрации, превышающей допустимые значения.