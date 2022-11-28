В школе Каменска-Уральского обеспечили медработника по требованию прокуратуры

«Проверка показала, что должностными лицами Детской городской больницы Каменска-Уральского, за которой закреплено образовательное учреждение, нарушен порядок оказания первичной медицинской помощи несовершеннолетним в образовательной организации», – рассказали в ведомстве

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском по требованию прокуратуры организовали постоянное нахождение медработника в школе №16. Об отсутствии медицинского сотрудника в образовательном учреждении стало известно после инцидента с одним из учащихся.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в школе отсутствовала медицинская сестра, что привело к невозможности оказать первую помощь учащемуся 6 класса. После этого случая в прокуратуру обратилась местная жительница с просьбой проверить соблюдение законодательства о здравоохранении.Постоянное нахождение медицинского работника в школе было организовано с 1 ноября 2022 года.