В школе Каменска-Уральского обеспечили медработника по требованию прокуратуры

09.56 Суббота, 3 декабря 2022
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости


В Каменске-Уральском по требованию прокуратуры организовали постоянное нахождение медработника в школе №16. Об отсутствии медицинского сотрудника в образовательном учреждении стало известно после инцидента с одним из учащихся.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в школе отсутствовала медицинская сестра, что привело к невозможности оказать первую помощь учащемуся 6 класса. После этого случая в прокуратуру обратилась местная жительница с просьбой проверить соблюдение законодательства о здравоохранении.

«Проверка показала, что должностными лицами Детской городской больницы Каменска-Уральского, за которой закреплено образовательное учреждение, нарушен порядок оказания первичной медицинской помощи несовершеннолетним в образовательной организации», – рассказали в ведомстве


Постоянное нахождение медицинского работника в школе было организовано с 1 ноября 2022 года.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Екатеринбурженке за убийство новорожденного назначили лишь ограничение свободы
28 ноября 2022
Прокуратура Североуральска проконтролирует расследование гибели рабочего на шахте
27 ноября 2022
Юные хоккеисты из Екатеринбурга отравились после спортивных сборов
29 ноября 2022
Трем екатеринбуржцам вынесли приговор за разбойное нападение на автомобилиста
01 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В СПбГУ формируется крупнейший в России независимый профсоюз студентов

Студенты намерены бороться за свои права и хотят вернуть уволенных преподавателей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
16:25 Госавтоинспекция разыскивает водителя, сбившего пешехода на Серовском тракте
15:38 Мощный пожар потушили огнеборцы на складе в Асбесте
15:01 Любители бега из УГМК приняли участие в зимнем полумарафоне «Европа – Азия» в Екатеринбурге
14:28 На четырёх водоёмах Свердловской области выход на лёд остаётся опасным
13:43 Свердловские эксперты нашли в «Краковской» колбасе постороннюю ДНК курицы
12:51 Екатеринбурженка возмутилась сломанными ступеньками в её доме
11:52 Air Arabia начала выполнять полёты из аэропорта Кольцово
10:52 Крупный пожар произошёл в посёлке Белоярского городского округа
09:56 В школе Каменска-Уральского обеспечили медработника по требованию прокуратуры
21:33 На задержанного в Екатеринбурге пикетчика составили протокол по статье о дискредитации
20:35 На штрафы защитнице «людей под запретом» скинулись граждане
20:29 ДТП с участием двух легковушек и пешеходки случилось в Екатеринбурге
19:47 По наводке местных жителей в Кировграде нашли наркопритон
18:42 Часть барельефов из сносимой больницы переехали в Музей истории Екатеринбурга
17:51 Свердловчан ждут холодные выходные
17:23 Автоинспекторы проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей
16:59 В свердловских ТРЦ продолжают работать пункты вакцинации
16:21 Улицу Строителей в Екатеринбурге перекроют на восемь месяцев
15:56 Еще 307 свердловчан заболели коронавирусом
15:29 В Екатеринбурге еще на двух улицах запретят парковку
14:55 Два мальчика пропали в Екатеринбурге
14:23 Городской каток откроют на стадионе «Екатеринбург Арена»
13:51 Появились подробности смертельного ДТП на Уралмаше в Екатеринбурге
13:22 Подозреваемого в незаконной продаже алкоголя задержали в Новоуральске
12:54 На Уралмаше в Екатеринбурге автомобиль вылетел на тротуар и насмерть сбил женщину
12:27 В Екатеринбурге осудят мужчину, столкнувшего 11-летнего сына с балкона
Все новости Свердловской области
18:39 Новый уголовный кодекс Индонезии предлагает сажать в тюрьму за секс вне брака
17:01 В Коми спилили ель в мемориальной аллее и украсили райцентр к Новому году
15:11 В ГД внесен законопроект, который обяжет госорганы отвечать гражданам в соцсетях
13:58 В Киргизии банки прекратили обслуживание карт «Мир» из-за опасения подпасть под санкции
12:55 Истребитель МиГ-31 разбился в Приморском крае
12:47 Институт Pantone объявил главный цвет 2023 года
12:16 На Сахалине прокуратура проверяет сообщения о забастовке полутора тысяч рабочих
11:34 Во Владивостоке задержана экс-директор департамента земельных отношений, у нее прошли обыски
18:33 Путин: в РФ зависимость от иностранной приборной базы достигает 90%
18:22 МЧС Армении: погибшие в авиакатастрофе пилоты были гражданами РФ
18:04 В Оренбургской области детей с диабетом обеспечат системами мониторинга глюкозы
17:27 Губернатор Гладков сообщил о сработавшем ПВО над Белгородом и районом
17:19 Сенаторы предложили запретить в рекламе алфавит, созданный не на основе кириллицы
16:40 В Красноярском крае подрались учительница и ученик младших классов
16:01 СМИ: в Армении разбился самолет, на месте крушения обнаружены два тела
15:27 В Москве по подозрению в коррупции задержан главный инспектор по маломерным судам
15:01 Спецслужбы Испании обнаружили четвертый пакет со взрывчаткой
14:40 В подмосковном Раменском горит цех по производству пластика
14:13 СМИ: на авиабазе в Мадриде обнаружена новая посылка с взрывчаткой
13:43 В Волгограде на парковке взорвалась машина, погиб 3-летний ребенок
12:35 Курганский губернатор раскритиковал молодежь, которая увлекается «песнями потомков афроамериканских рабов»*
11:44 Житель Тувы, выбросивший двух девочек с 8 этажа, получил 25 лет колонии
11:11 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 9 декабря
18:08 Челябинцы пожаловались на холод в детских садах, прокуратура проводит проверку
16:44 Путин поручил в январе 2023 года провести индексацию зарплат бюджетников
16:20 В Афганистане в результате взрыва в религиозной школе погибли более 20 человек
Все новости России и мира
16:25 Госавтоинспекция разыскивает водителя, сбившего пешехода на Серовском тракте
15:38 Мощный пожар потушили огнеборцы на складе в Асбесте
15:01 Любители бега из УГМК приняли участие в зимнем полумарафоне «Европа – Азия» в Екатеринбурге
14:28 На четырёх водоёмах Свердловской области выход на лёд остаётся опасным
13:43 Свердловские эксперты нашли в «Краковской» колбасе постороннюю ДНК курицы
12:51 Екатеринбурженка возмутилась сломанными ступеньками в её доме
11:52 Air Arabia начала выполнять полёты из аэропорта Кольцово
10:52 Крупный пожар произошёл в посёлке Белоярского городского округа
09:56 В школе Каменска-Уральского обеспечили медработника по требованию прокуратуры
21:33 На задержанного в Екатеринбурге пикетчика составили протокол по статье о дискредитации
20:35 На штрафы защитнице «людей под запретом» скинулись граждане
20:29 ДТП с участием двух легковушек и пешеходки случилось в Екатеринбурге
19:47 По наводке местных жителей в Кировграде нашли наркопритон
18:42 Часть барельефов из сносимой больницы переехали в Музей истории Екатеринбурга
17:51 Свердловчан ждут холодные выходные
17:23 Автоинспекторы проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей
16:59 В свердловских ТРЦ продолжают работать пункты вакцинации
16:21 Улицу Строителей в Екатеринбурге перекроют на восемь месяцев
15:56 Еще 307 свердловчан заболели коронавирусом
15:29 В Екатеринбурге еще на двух улицах запретят парковку
14:55 Два мальчика пропали в Екатеринбурге
14:23 Городской каток откроют на стадионе «Екатеринбург Арена»
13:51 Появились подробности смертельного ДТП на Уралмаше в Екатеринбурге
13:22 Подозреваемого в незаконной продаже алкоголя задержали в Новоуральске
12:58 Житель Пермского края осужден за помощь другу ложными показаниями
12:54 На Уралмаше в Екатеринбурге автомобиль вылетел на тротуар и насмерть сбил женщину
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK