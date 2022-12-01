На штрафы защитнице «людей под запретом» скинулись граждане

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбургская юристка Анна Плюснина сообщила, что 100 тысяч рублей, необходимые для оплаты двух штрафов, собраны. На это понадобилось совсем немного времени после обращения о помощи в соцсетях.Всего на Анну Плюснину было составлено 3 протокола, все по одной статье — «за пропаганду запрещенных отношений». Один из протоколов отменили, суды по двум другим «вылились» в два штрафа по 50 тысяч каждый.«Пропаганда» заключалась в том, что Анна Плюснина занимается администрированием сайта, который занимается проблемами людей, про которых российским журналистам сейчас непонятно, как писать, чтобы не навлечь на себя штрафы с той же формулировкой (уж такие законы напринимали отечественные законодатели). На страницах сайта нет ни глянцевых картинок с симпатичными «мужчинками», ни живописных описаний любви. На сайте вообще предельно мало каких бы-то ни было иллюстраций, а текстовое его содержание даёт примеры нетолерантного поведения по отношению к меньшинствам, даёт психологические советы и делится контактами, по которым следует обращаться в тяжёлых жизненных ситуациях. Но и такая малость теперь в России под запретом? Сначала организацию, которую представляет Плюснина, признали иноагентом, затем под блокировку Роскомнадзора попал сайт, а теперь юристку «людей под запретом» наказывают штрафами.Между тем, Анна Плюснина надеется на лучшие времена и родину покидать не планирует. «Хочу продолжать жить в России, в которой остаются люди, которым ещё не всё равно», — пишет она в одном из последних постов на своей ВК-странице.