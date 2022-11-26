Городской каток откроют на стадионе «Екатеринбург Арена»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На стадионе «Екатеринбург Арена» в середине декабря откроется обновленный зимний каток. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.Ежедневно на площадке будет работать прокат коньков, камера хранения и сервис по заточке коньков. Перекусить, не снимая коньки, можно будет в теплом кафе. Также на льду установят фудтрак.В министерстве физической культуры и спорта области отметили, что каток в этом сезоне станет больше, а планировка изменится. При этом будет сохранено зонирование: спортивный корт с бортами и большая площадка для массового катания. Для юных посетителей сделают безопасную ледовую площадку с развлечениями.Точную дату открытия и стоимость посещения планируют объявить в ближайшее время.