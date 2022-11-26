Городской каток откроют на стадионе «Екатеринбург Арена»

14.23 Пятница, 2 декабря 2022
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости


На стадионе «Екатеринбург Арена» в середине декабря откроется обновленный зимний каток. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Ежедневно на площадке будет работать прокат коньков, камера хранения и сервис по заточке коньков. Перекусить, не снимая коньки, можно будет в теплом кафе. Также на льду установят фудтрак.

В министерстве физической культуры и спорта области отметили, что каток в этом сезоне станет больше, а планировка изменится. При этом будет сохранено зонирование: спортивный корт с бортами и большая площадка для массового катания. Для юных посетителей сделают безопасную ледовую площадку с развлечениями.

Точную дату открытия и стоимость посещения планируют объявить в ближайшее время.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В спортивном комплексе «Юность» в Екатеринбурге открыли каток
26 ноября 2022
Ледовый городок в Екатеринбурге откроется 30 декабря
02 декабря 2022
В декабре из Абу-Даби в Екатеринбург запустят прямые рейсы
26 ноября 2022
Реверсивное движение введут на трассе Екатеринбург – Курган
30 ноября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В СПбГУ формируется крупнейший в России независимый профсоюз студентов

Студенты намерены бороться за свои права и хотят вернуть уволенных преподавателей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
16:59 В свердловских ТРЦ продолжают работать пункты вакцинации
16:21 Улицу Строителей в Екатеринбурге перекроют на восемь месяцев
15:56 Еще 307 свердловчан заболели коронавирусом
15:29 В Екатеринбурге еще на двух улицах запретят парковку
14:55 Два мальчика пропали в Екатеринбурге
14:23 Городской каток откроют на стадионе «Екатеринбург Арена»
13:51 Появились подробности смертельного ДТП на Уралмаше в Екатеринбурге
13:22 Подозреваемого в незаконной продаже алкоголя задержали в Новоуральске
12:54 На Уралмаше в Екатеринбурге автомобиль вылетел на тротуар и насмерть сбил женщину
12:27 В Екатеринбурге осудят мужчину, столкнувшего 11-летнего сына с балкона
11:50 Похолодание до -27°С ожидается в Свердловской области
11:29 Ледовый городок в Екатеринбурге откроется 30 декабря
10:55 Из-за холода в Екатеринбурге встали трамваи
10:24 Свердловчанин ограбил офис микрозаймов, чтобы купить подарок ребенку
09:51 На складе в Асбесте произошел крупный пожар
09:26 В Свердловской области переназначили глав Минздрава и Госжилстройнадзора
21:23 Открытие 19-й «Кинопробы» получилось интеллигентным благодаря Жуку
20:45 В центре Екатеринбурга задержали человека с плакатом
20:30 В Зелёной Роще торговый ларёк помял легковушки
19:43 Одному из двух воришек в екатеринбургской маршрутке вынесли приговор
19:16 Документальный фильм о режиссёре Балабанове покажут в Ельцин Центре
18:32 Екатеринбургский приют для животных «Клякса» нуждается в лекарствах
17:52 Предупреждение о смоге продлили в Свердловской области
17:33 Ленинский район Екатеринбурга будет обеспечен бюджетными средствами в разы больше остальных
17:23 В Свердловской области обнаружили торфяной пожар
16:52 В Верхнюю Пышму из Екатеринбурга теперь можно приехать на ретропоезде
Все новости Свердловской области
17:01 В Коми спилили ель в мемориальной аллее и украсили райцентр к Новому году
15:11 В ГД внесен законопроект, который обяжет госорганы отвечать гражданам в соцсетях
13:58 В Киргизии банки прекратили обслуживание карт «Мир» из-за опасения подпасть под санкции
12:55 Истребитель МиГ-31 разбился в Приморском крае
12:47 Институт Pantone объявил главный цвет 2023 года
12:16 На Сахалине прокуратура проверяет сообщения о забастовке полутора тысяч рабочих
11:34 Во Владивостоке задержана экс-директор департамента земельных отношений, у нее прошли обыски
18:33 Путин: в РФ зависимость от иностранной приборной базы достигает 90%
18:22 МЧС Армении: погибшие в авиакатастрофе пилоты были гражданами РФ
18:04 В Оренбургской области детей с диабетом обеспечат системами мониторинга глюкозы
17:27 Губернатор Гладков сообщил о сработавшем ПВО над Белгородом и районом
17:19 Сенаторы предложили запретить в рекламе алфавит, созданный не на основе кириллицы
16:40 В Красноярском крае подрались учительница и ученик младших классов
16:01 СМИ: в Армении разбился самолет, на месте крушения обнаружены два тела
15:27 В Москве по подозрению в коррупции задержан главный инспектор по маломерным судам
15:01 Спецслужбы Испании обнаружили четвертый пакет со взрывчаткой
14:40 В подмосковном Раменском горит цех по производству пластика
14:13 СМИ: на авиабазе в Мадриде обнаружена новая посылка с взрывчаткой
13:43 В Волгограде на парковке взорвалась машина, погиб 3-летний ребенок
12:35 Курганский губернатор раскритиковал молодежь, которая увлекается «песнями потомков афроамериканских рабов»*
11:44 Житель Тувы, выбросивший двух девочек с 8 этажа, получил 25 лет колонии
11:11 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 9 декабря
18:08 Челябинцы пожаловались на холод в детских садах, прокуратура проводит проверку
16:44 Путин поручил в январе 2023 года провести индексацию зарплат бюджетников
16:20 В Афганистане в результате взрыва в религиозной школе погибли более 20 человек
15:50 В Перми скончался один из троих пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9
Все новости России и мира
16:59 В свердловских ТРЦ продолжают работать пункты вакцинации
16:21 Улицу Строителей в Екатеринбурге перекроют на восемь месяцев
15:56 Еще 307 свердловчан заболели коронавирусом
15:29 В Екатеринбурге еще на двух улицах запретят парковку
14:55 Два мальчика пропали в Екатеринбурге
14:23 Городской каток откроют на стадионе «Екатеринбург Арена»
13:51 Появились подробности смертельного ДТП на Уралмаше в Екатеринбурге
13:22 Подозреваемого в незаконной продаже алкоголя задержали в Новоуральске
12:58 Житель Пермского края осужден за помощь другу ложными показаниями
12:54 На Уралмаше в Екатеринбурге автомобиль вылетел на тротуар и насмерть сбил женщину
12:45 Устройство ученых Пермского Политеха улучшит «обоняние» роботов
12:27 В Екатеринбурге осудят мужчину, столкнувшего 11-летнего сына с балкона
11:50 Похолодание до -27°С ожидается в Свердловской области
11:29 Ледовый городок в Екатеринбурге откроется 30 декабря
10:55 Из-за холода в Екатеринбурге встали трамваи
10:38 «Уралкалий» выступил партнером VII Пермского инженерно-промышленного форума
10:24 Свердловчанин ограбил офис микрозаймов, чтобы купить подарок ребенку
10:11 В Перми при участии судебных приставов восстановлены права пользователя электроэнергией
09:51 На складе в Асбесте произошел крупный пожар
09:26 В Свердловской области переназначили глав Минздрава и Госжилстройнадзора
21:23 Открытие 19-й «Кинопробы» получилось интеллигентным благодаря Жуку
20:45 В центре Екатеринбурга задержали человека с плакатом
20:30 В Зелёной Роще торговый ларёк помял легковушки
19:43 Одному из двух воришек в екатеринбургской маршрутке вынесли приговор
19:16 Документальный фильм о режиссёре Балабанове покажут в Ельцин Центре
18:32 Екатеринбургский приют для животных «Клякса» нуждается в лекарствах
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK