Городской каток откроют на стадионе «Екатеринбург Арена»
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На стадионе «Екатеринбург Арена» в середине декабря откроется обновленный зимний каток. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
Ежедневно на площадке будет работать прокат коньков, камера хранения и сервис по заточке коньков. Перекусить, не снимая коньки, можно будет в теплом кафе. Также на льду установят фудтрак.
В министерстве физической культуры и спорта области отметили, что каток в этом сезоне станет больше, а планировка изменится. При этом будет сохранено зонирование: спортивный корт с бортами и большая площадка для массового катания. Для юных посетителей сделают безопасную ледовую площадку с развлечениями.
Точную дату открытия и стоимость посещения планируют объявить в ближайшее время.
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