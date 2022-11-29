Автоинспекторы проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге автоинспекторы со 2 по 4 декабря проводят массовые проверки водителей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
В течение трех дней сотрудники ГИБДД будут выявлять пьяных водителей и автомобилистов, лишенных водительских прав, или не имеющих такого права.
Очевидцев пьяного вождения просят сообщать информацию по телефону 02 или 112.
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