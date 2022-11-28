Открытие 19-й «Кинопробы» получилось интеллигентным благодаря Жуку

21.23 Четверг, 1 декабря 2022
Общество
Стоп-кадр прямой трансляции церемонии в ВК-группе фестиваля


В Екатеринбурге закончилась торжественная церемония открытия 19-го фестиваля «Кинопроба». По традиции она проходила в большом зале Дома Кино.

В этом году церемония получилась особой. Не официозной (чего обычно ожидают от подобных мероприятий), не задорной (как обычно бывает в случае «Кинопробы»), а по-домашнему уютной, тёплой и интеллигентной. Именно такую атмосферу удалось создать ведущему: на сей раз эту роль возложили на гостя из Санкт-Петербурга, известного поэта, актёра и немного театроведа по образованию Вадима Жука. Он, назвав в самом начале вечера основной зал Дома Кино «не роскошным, но обаятельным», на протяжении часа мягко шутил, интеллигентно объявлял выступавших и добродушными комментариями сглаживал неловкости и заминки, неизбежно возникающие на подобного рода мероприятиях.

Среди выступавших с приветственными речами были председатель Свердловской организации Союза кинематографистов России Владимир Макеранец, киновед и директор фестиваля Лилия Немченко, преподаватель Национального университета искусств Талгат Тайшанов (Казахстан). А благодаря прямому включению из Колумбии (где он снимает новый фильм) гостей и участников «Кинопробы» дистанционно поприветствовал кинорежиссёр Алексей Федорченко. Музыкальное сопровождение вечера обеспечивали Антон Зубарев (за роялем) и Юрий Нечаев (кларнет). Исполненные ими мягкие джазовые мелодии органично дополняли созданную Жуком умиротворённую атмосферу.

Вечер завершил показ фильма открытия фестиваля «Верблюжья дуга», а завтра с утра «Кинопроба» продолжится конкурсными показами в Ельцин Центре и богатой вечерней программой (включающей мастер классы, киносеансы и творческие встречи) в Доме Кино.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:45 В центре Екатеринбурга задержали человека с плакатом
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19:43 Одному из двух воришек в екатеринбургской маршрутке вынесли приговор
19:16 Документальный фильм о режиссёре Балабанове покажут в Ельцин Центре
18:32 Екатеринбургский приют для животных «Клякса» нуждается в лекарствах
17:52 Предупреждение о смоге продлили в Свердловской области
17:33 Ленинский район Екатеринбурга будет обеспечен бюджетными средствами в разы больше остальных
17:23 В Свердловской области обнаружили торфяной пожар
16:52 В Верхнюю Пышму из Екатеринбурга теперь можно приехать на ретропоезде
16:24 Проездные для учащихся в Екатеринбурге стоят в два раза дороже, чем в Москве
15:58 В Екатеринбурге появился посвященный борьбе со СПИДом арт-объект
15:21 В Свердловской области выявили 305 новых случаев коронавируса
14:52 На Макаровском мосту в Екатеринбурге запустили новую иллюминацию
14:25 Трем екатеринбуржцам вынесли приговор за разбойное нападение на автомобилиста
13:48 Администрация Екатеринбурга ограничилась беседой с подрядчиком, допустившим несанкционированный сброс стоков в реку
13:24 Улицу Айвазовского на два месяца перекроют в Екатеринбурге
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