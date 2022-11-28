Открытие 19-й «Кинопробы» получилось интеллигентным благодаря Жуку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закончилась торжественная церемония открытия 19-го фестиваля «Кинопроба». По традиции она проходила в большом зале Дома Кино.В этом году церемония получилась особой. Не официозной (чего обычно ожидают от подобных мероприятий), не задорной (как обычно бывает в случае «Кинопробы»), а по-домашнему уютной, тёплой и интеллигентной. Именно такую атмосферу удалось создать ведущему: на сей раз эту роль возложили на гостя из Санкт-Петербурга, известного поэта, актёра и немного театроведа по образованию Вадима Жука. Он, назвав в самом начале вечера основной зал Дома Кино «не роскошным, но обаятельным», на протяжении часа мягко шутил, интеллигентно объявлял выступавших и добродушными комментариями сглаживал неловкости и заминки, неизбежно возникающие на подобного рода мероприятиях.Среди выступавших с приветственными речами были председатель Свердловской организации Союза кинематографистов России Владимир Макеранец, киновед и директор фестиваля Лилия Немченко, преподаватель Национального университета искусств Талгат Тайшанов (Казахстан). А благодаря прямому включению из Колумбии (где он снимает новый фильм) гостей и участников «Кинопробы» дистанционно поприветствовал кинорежиссёр Алексей Федорченко. Музыкальное сопровождение вечера обеспечивали Антон Зубарев (за роялем) и Юрий Нечаев (кларнет). Исполненные ими мягкие джазовые мелодии органично дополняли созданную Жуком умиротворённую атмосферу.Вечер завершил показ фильма открытия фестиваля «Верблюжья дуга», а завтра с утра «Кинопроба» продолжится конкурсными показами в Ельцин Центре и богатой вечерней программой (включающей мастер классы, киносеансы и творческие встречи) в Доме Кино.