Екатеринбургский приют для животных «Клякса» нуждается в лекарствах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

У екатеринбургского приюта для травмированных животных «Клякса» появилась резкая нужда в лекарствах. С призывом о помощи спасители хвостатых бродяжек обратились к согражданам в соцсетях.Перечень лекарств, о которых просит «Клякса», состоит из 5 пунктов. В каждом — препарат из простой, «человеческой» аптеки, но очень необходимый при лечении сложных болезней у животных. Так «Нейпомакс» помогает спасать кошек от очень страшного недуга, панлейкопении. Заразившаяся «панкой» кошка стремительно теряет иммунитет и погибает за несколько суток. «Нейпомакс» становится искусственным иммунитетом для животного и дарит ему время, необходимое для борьбы с болезнью.В списке лекарств также антисептик «Бетадин», антибиотик «Доксициклин», иммуномодулятор «Циклоферон» и «Фавирокс» с «Фамвиром», которые используются при лечении кошачьего герпеса. «Клякса» примет с радостью даже просроченные (в разумных пределах) препараты, но лучше всего, конечно, прислать больных собакам и кошкам лекарства, срок годности которых ещё не иссяк.Некоторые из перечисленных лекарств стоят достаточно больших денег. Например, одна ампула «Нейпомакса» стоит более 1 тысячи рублей, а продаётся препарат упаковками по 10 ампул (единственная в Екатеринбурге аптека, которая торгует «Нейпомаксом» по одной ампуле, расположена в Академическом районе).Договориться о передаче лекарств для «Кляксы» можно по телефону +79126025666.