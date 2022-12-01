В Верхнюю Пышму из Екатеринбурга теперь можно приехать на ретропоезде



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Сегодня в Верхнюю Пышму из Екатеринбурга прибыл туристический ретропоезд «Уральский экспресс» (тематическая программа с заездом на станцию Шувакиш). Проект реализован Свердловской железной дорогой при поддержке Уральской горно-металлургической компании.Первыми в качестве экскурсантов на ретропоезде проехали полномочный представитель президента Российской Федерации Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников и почетный гражданин Свердловской области Андрей Козицын.С 3 декабря «Уральский экспресс» начнет курсировать по выходным дням по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – о.п. «Верхняя Пышма. Музей». Время в пути около полутора часов. Часть пути поезд будет вести легендарный электровоз ЧС2, а по неэлектрифицированному участку – паровоз.Путешествием на ретропоезде туристам можно будет начать знакомство с расположенным в Верхней Пышме музейным комплексом УГМК – одним из крупнейших в мире собранием военной и автомобильной техники и истории. В настоящее время в его состав входят четыре выставочных центра и открытая экспозиционная площадка, коллекции которых насчитывают порядка 12 тысяч экспонатов, в том числе около 500 образцов военной техники и около 500 советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств.Маршрутом «Уральского экспресса» предусмотрено также посещение станции Шувакиш, где воссозданы здание вокзала и деревянная платформа в историческом стиле, организовано несколько тематических фотозон.Как отмечают специалисты туристической отрасли, только за 9 месяцев этого года на территорию Уральского федерального округа совершено без малого 5,8 млн туристских поездок, из которых треть – 1,9 млн поездок – в Свердловскую область.