На Макаровском мосту в Екатеринбурге запустили новую иллюминацию

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге накануне в тестовом режиме запустили новую иллюминацию на опорах освещения Макаровского моста.В пресс-службе мэрии рассказали, что на опорах уличного освещения установили 30 световых конструкций из 240 светодиодных элементов. Они будут работать по принципу иллюминации, размещенной на проспекте Ленина и улице Свердлова.Конструкции на мосту синхронизируют с архитектурной подсветкой сооружения, расположенной на опорах путепровода. Для системы иллюминации предусмотрено 19 тематических сценариев подсветки, в том числе для Дня Победы, Дня города, Дня России, 8 Марта, Рождества и так далее.Все пусконаладочные работы планируют завершить к 15 декабря. После этого иллюминация будет работать по сценарию «Новый год», который запустили уже на проспекте Ленина и улице Свердлова.