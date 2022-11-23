На Макаровском мосту в Екатеринбурге запустили новую иллюминацию
Общество
Фото: дизайн-проект / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге накануне в тестовом режиме запустили новую иллюминацию на опорах освещения Макаровского моста.
В пресс-службе мэрии рассказали, что на опорах уличного освещения установили 30 световых конструкций из 240 светодиодных элементов. Они будут работать по принципу иллюминации, размещенной на проспекте Ленина и улице Свердлова.
Конструкции на мосту синхронизируют с архитектурной подсветкой сооружения, расположенной на опорах путепровода. Для системы иллюминации предусмотрено 19 тематических сценариев подсветки, в том числе для Дня Победы, Дня города, Дня России, 8 Марта, Рождества и так далее.
Все пусконаладочные работы планируют завершить к 15 декабря. После этого иллюминация будет работать по сценарию «Новый год», который запустили уже на проспекте Ленина и улице Свердлова.
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